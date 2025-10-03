به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ روابط عمومی شهرداری گرگان اعلام کرد: با پیگیری‌های انجام شده، دکتر اسکندر مومنی وزیر کشور طی نامه‌ای به استاندار گلستان با درخواست شهرداری مرکز استان مبنی بر راه‌اندازی شهرداری ویژه ناحیه بافت تاریخی موافقت کرد.

شهرداری گرگان و شورای اسلامی در دوره جدید مدیریت شهری با تملک یک خانه در کوی دوشنبه‌ای مراحل راه‌اندازی شهرداری ویژه بافت تاریخی را آغاز کرده بود.

شهرداری بافت تاریخی پس از اتمام مرمت به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.

لازم به ذکر است، بافت تاریخی شهر گرگان به عنوان نخستین بافت تاریخی کشور و وسیع‌ترین بافت تاریخی در شمال کشور در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ به ثبت ملی رسیده و جزو معدود بافت‌های زنده در کشور است.