زنگ گردشگری در قوچان نواخته شد
به مناسبت هفته گردشگری، زنگ گردشگری با هدف تاکید بر اهمیت این صنعت و ترویج سفرهای مسئولانه، در قوچان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، این مراسم نمادین با حضور معاون مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، فرماندار قوچان و جمعی از مسئولان در اقامتگاه بومگردی بای پولاد واقع در روستای دربادام بخش باجگیران برگزار شد.
همچنین به مناسبت هفته گردشگری و در راستای توسعه زیرساختهای اقامتی و تقویت گردشگری روستایی، دو اقامتگاه بومگردی جدید در شهرستان قوچان با مجموع اعتباری بالغ بر ۹۲ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
این دو طرح شامل اقامتگاه بومگردی «ایوان»، واقع در روستای هدف گردشگری دربادام، با اعتباری بالغ بر ۶۲ میلیارد ریال و دارای چهار اتاق با ظرفیت اسکان ۳۰ مهمان و اقامتگاه بومگردی «زیلان» در روستای گردشگری شمخال، با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال و با داشتن ۱۰ اتاق، دارای ظرفیت اسکان ۵۰ نفر است.
افتتاح این اقامتگاهها گامی موثر در راستای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی ظرفیتهای بینظیر گردشگری شهرستان قوچان محسوب میشود.