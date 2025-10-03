خبرهایی از نبرد شمس آذر و آلومینیوم و میزبانی پردیس قزوین از پالایش نفت اصفهان را در بسته خبر ورزشی بخوانید.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم فوتبال شمس آذر قزوین که با وجود کسب پنج تساوی از پنج بازی، به دلیل کسر امتیاز در رده پانزدهم جدول جای گرفته، امروز در دیداری حساس میهمان آلومینیوم اراک خواهد بود. این دیدار ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار می‌شود و نماینده قزوین به دنبال کسب اولین برد فصل است.

فوتسال (لیگ برتر)؛ میزبانی پردیس قزوین از پالایش نفت اصفهان

در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، تیم پردیس قزوین که با ۱۱ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد، فردا (شنبه) در سالن شهید بابایی میزبان تیم پالایش نفت اصفهان خواهد بود. این بازی از ساعت ۱۶:۰۰ آغاز می‌شود و پردیس برای بهبود جایگاه خود به دنبال سه امتیاز خانگی است.