به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفتمین روز از مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان به میزبانی هند صبح امروز (جمعه ۱۱ مهرماه)، حسن باجولوند در ماده پرتاب دیسک کلاس F ۱۱ به رقابت پرداخت. باجولوند در پرتاب‌های اول تا چهارم به ترتیب ۴۰.۳۰، ۴۰.۷۷، ۳۹.۷۲، ۳۹.۰۸ پرتاب کرد. او موفق شد در پرتاب پنجم خود ۴۱.۷۰ متر پرتاب کند تا بهترین رکورد مسابقه را ثبت کند و صاحب مدال ارزشمند طلا شود.

در این ماده مهدی اولاد دیگر نماینده ایران با رکورد ۳۵.۹۵ متر در رده هفتم قرار گرفت و از کسب مدال بازماند

تیم ملی پارادوومیدانی کشورمان تاکنون چهار مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز و حسن باجولوند، دو مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و همچنین سه مدال برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی کسب کرده است.

با این مدال طلا، کاروان کشورمان در رده دهم جدول مدالی قرار گرفت.