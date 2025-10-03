پخش زنده
رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: در سال آبی گذشته، سردشت با ۴۲۰ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در سطح استان داشت و پلدشت با ۱۹۵ میلیمتر، کمبارشترین شهر آذربایجان غربی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: در سال آبی گذشته سردشت با ۴۲۰ میلیمتر بارندگی پربارشترین شهر استان آذربایجان غربی بود و پیرانشهر با ۲۹۱ میلیمتر بارندگی در جایگاه دوم قرار گرفت.
اردلان محمدپور اظهار کرد: بارشهای سال آبی گذشته سردشت در مقایسه با بارش های سال قبل از آن، ۴۲ درصد و در مقایسه با ۷۵۶ میلیمتر بارندگی میانگین بلند مدت این شهرستان، ۴۴ درصد کمتر است.
وی اضافه کرد: در سال آبی گذشته در مجموع ۲۴۸ میلیمتر بارندگی در آذربایجان غربی ثبت شد که در مقایسه با ۳۴۳ میلیمتر بارندگی سال قبل، ۲۸ درصد کمتر و در مقایسه با ۳۵۸ میلیمتر بارندگی در میانگین بلند مدت، ۳۱ درصد کمتر است.
رئیس اداره هواشناسی مهاباد با اشاره به اینکه در سال آبی گذشته کمترین بارندگی استان در پلدشت ثبت شد افزود: پلدشت با ۱۹۵ میلیمتر بارندگی کمبارشترین شهر استان بود که بارشهای آن در مقایسه با سال قبل ۳۰ درصد کمتر و در مقایسه با میانگین بلندمدت ۲۲ درصد کاهش را نشان میدهد.
وی همچنین درباره بارش باران در مهاباد، گفت: در سال آبی گذشته ۲۶۳ میلیمتر بارندگی در این شهرستان ثبت شده که در مقایسه با ۲۸۵ میلیمتر بارندگی سال قبل، هشت درصد کاهش و در مقایسه با میانگین بلند مدت ۳۴ درصد کمتر بود.
محمدپور همچنین درباره دمای هوای آذربایجان غربی طی سال آبی گذشته نیز گفت: در این مدت میانگین دمای هوای استان ۱۱.۸ درجه سانتیگراد ثبت شد که در مقایسه با سال قبل ۹ دهم درجه خنکتر و در مقایسه با میانگین بلند مدت ۱.۲ دهم درجه افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: در سال آبی گذشته سردشت با میانگین دمای ۱۵.۸ درجه سانتی گراد گرمترین شهر آذربایجان غربی بود که دمای این شهر در مقایسه با سال قبل ۵ دهم درجه افزایش و در مقایسه با میانگین بلند مدت ۱.۷ درجه افزایش پیدا کرده است.
محمدپور گفت: در این مدت چالدران هم با میانگین دمای ۷.۶ درجه خنکترین شهر آذربایجان غربی بود که دمای این شهر هم در مقایسه با سال قبل از ان هشت دهم درجه کمتر و در مقایسه با میانگین بلند مدت ۱.۱ درجه افزایش پیدا کرده بود.