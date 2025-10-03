پایان عملیات خرید تضمینی گندم در خراسان رضوی
عملیات خرید تضمینی گندم خراسان رضوی با خرید بیش از ۳۴۳ هزار تن محصول مازاد بر نیاز ۱۹ هزار کشاورز گندمکار استان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: از ۲۲ اردیبهشت ماه عملیات خرید گندم از کشاورزان آغاز شد و پس از پنج ماه تلاش بی وقفه، ۳۴۳ هزار و ۳۷۴ تن گندم از ۱۹ هزار و ۱۳۷ کشاورز طی ۴۵ هزار و ۶۷۲ محموله به صورت تضمینی خریداری و ذخیره شد.
محمدابراهیم سهرابی ارزش ریالی گندمهای خریداری شده را بالغ بر ۷۰ هزار و ۵۳۷ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از ۹۶ درصد مطالبات کشاورزان، یعنی مبلغی افزون بر ۶۷ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال به حساب گندمکاران استان واریز شده است و پیگیری برای تسویه حساب کامل با آنان ادامه دارد.
وی همچنین بیشترین میزان خرید گندم را به ترتیب در شهرستانهای مشهد با ۵۹ هزار و ۳۹۰ تن، تربت جام با ۳۹ هزار و ۳۴۷ تن و چناران با ۳۱ هزار و ۴۹۹ تن اعلام کرد.
سهرابی در ادامه با اشاره به ساختار مراکز خرید اظهار کرد: امسال ۴۶ مرکز خرید وظیفه خدمترسانی به کشاورزان را بر عهده داشتند که در همین راستا و به منظور کاهش ترددهای جادهای و دسترسی آسانتر کشاورزان به مراکز خرید، ۲۶ مرکز و انبار تعاون روستایی با پراکنش مناسب در سرتاسر استان فعال شد.
وی اضافه کرد: میزان خرید تضمینی گندم در مراکز و سیلوهای دولتی ۷۴ هزار و ۲۲۷ تن معادل ۲۲ درصد حجم خرید، در سیلوهای خصوصی ۹۱ هزار و ۲۷۶ تن معادل ۲۷ درصد، در کارخانجات آرد ۸۰ هزار و ۹۱۶ تن معادل ۲۳ درصد و در انبارهای تعاون روستایی ۹۶ هزار و ۹۵۶ تن معادل ۲۸ درصد حجم کل خرید بوده است.
سهرابی تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی گندم درامسال با احتساب ۱ درصد افت غیر مفید و ۲ درصد افت مفید، ۲۰۵ هزار ریال بوده که با توجه به کیفیت گندمهای خریداری شده، میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم گندمهای خریداری شده، ۲۰۵ هزار و ۴۲۳ ریال محاسبه شده است.
این مسئول با اشاره به کاهش بارندگی و نزولات آسمانی در استان گفت: خرید گندم امسال نسبت به سال گذشته که ۵۲۴ هزار و ۹۰۰ تن بود، ۳۴ درصد کاهش داشته است.
وی اظهار کرد: خراسان رضوی در عملیات خرید تضمینی گندم کشور موفق به کسب رتبه هشتم شد و تلاش کارکنان و کشاورزان نقش بسزایی در تحقق این موفقیت داشت.