به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: از ۲۲ اردیبهشت ماه عملیات خرید گندم از کشاورزان آغاز شد و پس از پنج ماه تلاش بی وقفه، ۳۴۳ هزار و ۳۷۴ تن گندم از ۱۹ هزار و ۱۳۷ کشاورز طی ۴۵ هزار و ۶۷۲ محموله به صورت تضمینی خریداری و ذخیره شد.

محمدابراهیم سهرابی ارزش ریالی گندم‌های خریداری شده را بالغ بر ۷۰ هزار و ۵۳۷ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از ۹۶ درصد مطالبات کشاورزان، یعنی مبلغی افزون بر ۶۷ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال به حساب گندمکاران استان واریز شده است و پیگیری برای تسویه حساب کامل با آنان ادامه دارد.

وی همچنین بیشترین میزان خرید گندم را به ترتیب در شهرستان‌های مشهد با ۵۹ هزار و ۳۹۰ تن، تربت جام با ۳۹ هزار و ۳۴۷ تن و چناران با ۳۱ هزار و ۴۹۹ تن اعلام کرد.

سهرابی در ادامه با اشاره به ساختار مراکز خرید اظهار کرد: امسال ۴۶ مرکز خرید وظیفه خدمت‌رسانی به کشاورزان را بر عهده داشتند که در همین راستا و به منظور کاهش تردد‌های جاده‌ای و دسترسی آسان‌تر کشاورزان به مراکز خرید، ۲۶ مرکز و انبار تعاون روستایی با پراکنش مناسب در سرتاسر استان فعال شد.

وی اضافه کرد: میزان خرید تضمینی گندم در مراکز و سیلو‌های دولتی ۷۴ هزار و ۲۲۷ تن معادل ۲۲ درصد حجم خرید، در سیلو‌های خصوصی ۹۱ هزار و ۲۷۶ تن معادل ۲۷ درصد، در کارخانجات آرد ۸۰ هزار و ۹۱۶ تن معادل ۲۳ درصد و در انبار‌های تعاون روستایی ۹۶ هزار و ۹۵۶ تن معادل ۲۸ درصد حجم کل خرید بوده است.

سهرابی تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی گندم درامسال با احتساب ۱ درصد افت غیر مفید و ۲ درصد افت مفید، ۲۰۵ هزار ریال بوده که با توجه به کیفیت گندم‌های خریداری شده، میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم گندم‌های خریداری شده، ۲۰۵ هزار و ۴۲۳ ریال محاسبه شده است.

این مسئول با اشاره به کاهش بارندگی و نزولات آسمانی در استان گفت: خرید گندم امسال نسبت به سال گذشته که ۵۲۴ هزار و ۹۰۰ تن بود، ۳۴ درصد کاهش داشته است.

وی اظهار کرد: خراسان رضوی در عملیات خرید تضمینی گندم کشور موفق به کسب رتبه هشتم شد و تلاش کارکنان و کشاورزان نقش بسزایی در تحقق این موفقیت داشت.