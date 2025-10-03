عضو شورای مرکزی انجمن زن و خانواده سازمان بسیج حقوقدانان گفت: دستگیری مهدیه اسفندیاری در فرانسه یک گروگانگیری سیاسی و در جهت خاموش کردن صدای عدالت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست علمی حقوقی انجمن تخصصی مسئله محور حقوق زن و خانواده سازمان بسیج حقوق دانان کشور برگزار شد.

در این نشست، فائزه عظیم زاده اردبیلی استاد دانشگاه و مسئول انجمن حقوق زن و خانواده سازمان بسیج حقوق دانان کشور گفت: مهدیه اسفندیاری یک بانوی مسلمان ایرانی است که در فرانسه به بند کشیده شده است که برای دفاع از حقوق زنان و کودکان بیگناه غزه روشنگری کرده است و در صفحه شخصی خود پیام ها و عکس هایی را از حقایق تاریخ به اشتراک گذاشته است.