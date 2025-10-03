به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود. ساعات صبح شرایط جوی آرامی حاکم خواهد بود و پدیده غالب در جزایر و سواحل مه صبحگاهی همراه با کاهش دید افقی پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش سرعت باد‌های شمال غربی تا جنوب غربی، وضعیت دریا در خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم خواهد شد. توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک، تفریحی و صیادی با احتیاط صورت گیر.

وی افزود: فردا نیز همین شرایط جوی و دریایی در سطح استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: از روز شنبه (۱۲ مهرماه) و با شدت بیشتر برای روز‌های یکشنبه و دوشنبه (۱۳ و ۱۴ مهرماه) افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی با احتمال گرد و غبار در مناطق شرقی، مرکزی و تنگه هرمز مورد انتظار است.

به لحاظ دمایی، اوایل هفته پیش رو افزایش نسبی دمای بیشینه در اکثر مناطق استان پیش بینی می‌شود.