رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور گفت: این مراسم با حضور فرماندار شهرستان نیشابور، مدیرکل روابط عمومی استانداری و مشاور عالی استاندار، جمعی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه گردشگری و ادبیات استان از شهر‌های سبزوار، تربت جام، کدکن و مشهد و نیز مدیران تاسیسات گردشگری، در دبیرستان تاریخی خیام نیشابور برگزار شد.

حسن گیاهی افزود: نیشابور دومین شهر پس از شیراز است که در آن نشست میز گردشگری ادبی ایران برگزار شده است.

معاون استاندار و فرماندار نیشابور هم در این نشست گفت: باتوجه به ظرفیت‌های ویژه و خاص خراسان و نیشابور در ادبیات و فرهنگ و هنر و نیز مشکلات و بحران‌های زیست محیطی، چاره‌ای نداریم که خلاقانه فکر کنیم و گردشگری ادبی در این چارچوب قرار داد.

مهدی دونده افزود: نیشابور باتوجه به دارا بودن بزرگانی از جمله خیام و عطار، شفیعی کدکنی و یغما، در گردشگری ادبی جایگاه رفیعی دارد.

سلمان ساکت، دانشیار دانشگاه فردوسی نیز گردشگری ادبی را نوع خاصی از انواع گردشگری خواند و گفت: طبق بررسی‌ها ۶۰ درصد گردشگری در کشور، گردشگری فرهنگی و ادبی است و گردشگری، قدرت نرم کشور است.

مشاور عالی استاندار و دبیرکل اتاق اندیشه ورزی خراسان رضوی هم در سخنانی خراسان را مهد ادبیات و ادبیات را زیربنای توسعه در همه سطوح عنوان کرد و گفت: جغرافیا و محیط پرورش بزرگان ادبی، فضایی خاص است که گردشگران به حضور در آن، دنبال علایق خود می‌گردند.

سعید رضادوست ضمن بیان ارزش‌های گردشگری شاهنامه و شعر عطار، خراسان را مهد ادبیات دانست و گفت: گردشگری و ادبیات پیوند محکمی با هم دارند و گردشگری و سفر آگاهانه و معرفتی حاصل این پیوند است.

بعد از این نشست، اعضای حاضر در قالب تور گردشگری ادبی، از آرامگاه خیام، عطار و یغما بازدید کردند.

حاضران در این نشست همچنین خواستار تشکیل دبیرخانه گردشگری ادبی در نیشابور شدند.