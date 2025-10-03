همزمان با هفته گردشگری
برگزاری نخستین نشست گردشگری ادبی خراسان رضوی در نیشابور
نخستین نشست میز گردشگری ادبی خراسان رضوی، همزمان با هفته گردشگری در نیشابور برگزار شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیشابور گفت: این مراسم با حضور فرماندار شهرستان نیشابور، مدیرکل روابط عمومی استانداری و مشاور عالی استاندار، جمعی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه گردشگری و ادبیات استان از شهرهای سبزوار، تربت جام، کدکن و مشهد و نیز مدیران تاسیسات گردشگری، در دبیرستان تاریخی خیام نیشابور برگزار شد.
حسن گیاهی افزود: نیشابور دومین شهر پس از شیراز است که در آن نشست میز گردشگری ادبی ایران برگزار شده است.
معاون استاندار و فرماندار نیشابور هم در این نشست گفت: باتوجه به ظرفیتهای ویژه و خاص خراسان و نیشابور در ادبیات و فرهنگ و هنر و نیز مشکلات و بحرانهای زیست محیطی، چارهای نداریم که خلاقانه فکر کنیم و گردشگری ادبی در این چارچوب قرار داد.
مهدی دونده افزود: نیشابور باتوجه به دارا بودن بزرگانی از جمله خیام و عطار، شفیعی کدکنی و یغما، در گردشگری ادبی جایگاه رفیعی دارد.
سلمان ساکت، دانشیار دانشگاه فردوسی نیز گردشگری ادبی را نوع خاصی از انواع گردشگری خواند و گفت: طبق بررسیها ۶۰ درصد گردشگری در کشور، گردشگری فرهنگی و ادبی است و گردشگری، قدرت نرم کشور است.
مشاور عالی استاندار و دبیرکل اتاق اندیشه ورزی خراسان رضوی هم در سخنانی خراسان را مهد ادبیات و ادبیات را زیربنای توسعه در همه سطوح عنوان کرد و گفت: جغرافیا و محیط پرورش بزرگان ادبی، فضایی خاص است که گردشگران به حضور در آن، دنبال علایق خود میگردند.
سعید رضادوست ضمن بیان ارزشهای گردشگری شاهنامه و شعر عطار، خراسان را مهد ادبیات دانست و گفت: گردشگری و ادبیات پیوند محکمی با هم دارند و گردشگری و سفر آگاهانه و معرفتی حاصل این پیوند است.
بعد از این نشست، اعضای حاضر در قالب تور گردشگری ادبی، از آرامگاه خیام، عطار و یغما بازدید کردند.
حاضران در این نشست همچنین خواستار تشکیل دبیرخانه گردشگری ادبی در نیشابور شدند.