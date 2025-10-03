خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «حشمت عزیزان» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: برآورد می‌شود امسال بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن گردوی مرغوب از سطح باغات بارور این استان برداشت شود که این میزان تولید، ارزش اقتصادی بالغ بر ۳۰۵ میلیارد تومان برای منطقه به همراه خواهد داشت و نشان‌دهنده اهمیت این محصول در اقتصاد محلی است. به گزارش؛ «حشمت عزیزان» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: برآورد می‌شود امسال بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن گردوی مرغوب از سطح باغات بارور این استان برداشت شود که این میزان تولید، ارزش اقتصادی بالغ بر ۳۰۵ میلیارد تومان برای منطقه به همراه خواهد داشت و نشان‌دهنده اهمیت این محصول در اقتصاد محلی است.

وی افزود: منطقه میشخاص به‌عنوان قطب اصلی تولید گردو در ایلام شناخته می‌شود که محصول آن به دلیل عطر مخصوص، مرغوبیت و کیفیت استثنایی شهرت دارد و در بازار‌های محلی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که بسیاری آن را به‌عنوان یکی از خوشمزه‌ترین روستا‌های استان با محصولات ارگانیک معرفی کرده‌اند.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام در ادامه تصریح کرد: در شهرستان ایلام، بیش از ۸۳۵ هکتار باغ بارور وجود دارد که از این مساحت، سهم باغات گردو به بیش از ۵۰۰ هکتار می‌رسد.

عزیزان مطرح کرد: این سازمان برای ارتقای کیفیت و کمیت تولید، برنامه‌های جامعی ازجمله آموزش سالانه حدود ۸۵۰ نفر از فعالان این حوزه توسط کارشناسان در دست اجرا دارد.

وی یادآور شد: همچنین اقدامات اصلاحی مهمی مانند پیوند شاخه‌کاری و استفاده از ارقام جدید برای افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصول نهایی در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام در پایان اعلام کرد: عملیات برداشت این محصول پرارزش تا نیمه اول مهرماه ادامه خواهد داشت و بخش عمده گردوی تولیدی استان در بازار مصرف داخلی ایلام عرضه می‌شود.