به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی منابع اطلاعاتی ترکیه این شخص که سرکان چیچک نام دارد پس از اینکه مدت ها تحت تعقیب غیر محسوس نیروهای امنیتی قرار داشت در پی مسجل شده جاسوسی وی برای سازمان اطلاعات اسراییل، موساد، توسط نیروهای امنیتی ترکیه در عملیاتی تحت عنوان مترون در استانبول دستگیر شد.

در بازپرسی های اولیه توسط سازمان اطلاعات ترکیه، مشخص شد سرکان چیچک با فیصل رشید، عضو مرکز عملیات آنلاین اسرائیل، ارتباط داشته است. چیچک نیز به فعالیت جاسوسی رشید علیه یک فعال فلسطینی مخالف سیاست‌های خاورمیانه‌ای اسرائیل اعتراف کرد.

اطلاعات اعلام شده از سوی منابع اطلاعاتی حاکی از آن است که سرکان چیچک، که نام واقعی او محمد فاتح کلش می باشد، پس از متحمل شدن بدهی قابل توجه در زندگی کاری خود، نام خود را تغییر داده است. چیچک متعاقباً حرفه خود را رها کرده و به عنوان کارآگاه خصوصی شروع به کار کرده و در سال ۲۰۲۰ آژانس کارآگاهی پاندورا را تأسیس کرده است.

چیچک با موسی کوش، که به جرم جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده بود نیز همکاری داشته است.

فیصل رشید، مأمور موساد پس از آنکه کارآگاه سرکان چیچک در رادار موساد قرار گرفت در تاریخ ۳۱ ژوئیه از طریق واتس‌اپ با چیچک تماس گرفت و خود را کارمند یک شرکت حقوقی در خارج از کشور جا زد و از چیچک درخواست یک مأموریت نظارتی چهار روزه برای تعقیب یک فعال فلسطینی ساکن باشاک‌شهیر استانبول که با سیاست‌های خاورمیانه‌ای اسرائیل مخالف است، کرد.

رشید در تاریخ ۱ اوت به عنوان بخشی از این مأموریت، ۴۰۰۰ دلار ارز دیجیتال به چیچک پرداخت می کند. بازجویی از متهم به جاسوسی برای موساد همچنان ادامه دارد.