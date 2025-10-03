با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، واحد گلخانه تولید فلفل دلمه‌ای شهرستان فرخشهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار با اشاره به اهمیت این پروژه، بر نقش کلیدی گلخانه‌ها در مقابله با تنش‌های آبی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در استان تأکید کرد.

مردانی با بیان اینکه استان در دو دهه اخیر با تنش‌های جدی آبی مواجه بوده است، گلخانه‌ها را بهترین راهکار برای بهره‌وری بهینه از منابع آب موجود دانست و یادآور شد: در استان حدود ۱۱۶ هکتار گلخانه فعال وجود دارد که در شهرستان‌های فرخشهر، خان‌میرزا، لردگان و فلارد پراکنده‌اند و این ظرفیت باید بیش از پیش توسعه یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به موفقیت‌های این گلخانه و بهره‌برداری از آن در چند ماه گذشته، گفت: این طرح علاوه بر اشتغالزایی، امیدی تازه برای جوانان شهرستان فرخشهر ایجاد کرده است تا به سمت کسب‌وکار‌های نوین و زودبازده گرایش پیدا کنند.

مردانی خاطرنشان کرد که ۳۰ تا ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری این واحد گلخانه‌ای با حمایت و وام‌های بانکی تأمین شده و این خود نشانه اعتماد سیستم بانکی به طرح‌های اشتغال‌زا در استان است.