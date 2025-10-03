در آسمان پرستاره شهید و شهادت نام نخبگانی از دیار قم شهر کریمه اهل بیت (س) می درخشد که با مجاهدت علمی و عملی خود نام ایران را جاودانه کردند و عاقبت در راه اسلام و ایران به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در سال‌های اخیر، شماری از نخبگان و دانشمندان برجسته ایرانی که نقش مهمی در پیشرفت علمی و فناوری کشور داشته‌اند، هدف اقدامات تروریستی دشمنان قرار گرفته و به شهادت رسیده‌اند. در میان این شهدا، نام‌هایی همچون شهید دکتر زین‌الدین، شهید دکتر محسن فخری‌زاده و شهید دکتر سید امیرحسین فقهی از دانشمندان قمی می‌درخشد.