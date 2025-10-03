به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ اجلاسیه یادواره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی؛ امشب با شعار " ز کوی رضا پرگشوده‌ایم" در مشهد آغاز می‌شود. اجرای نمایش میدانی" ۱۸ هزار و یک" با مفاهیم دینی، ملی، روایی، اسلامی و به یاد شهدا از ۲ مهر آغاز شده است و تا فردا ادامه خواهد داشت.

گفتنی است؛ دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، نواختن زنگ ایثار و مقاومت، برگزاری یادواره شهدا در شهرستان ها، یادواره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، برگزاری مراسم شب شعر و بیان خاطرات دفاع مقدس و برگزاری نمایشگاه کتاب برخی از اقداماتی است که به مناسبت هفته دفاع مقدس و کنگره ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی برگزار شده است.