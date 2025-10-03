به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر پایانه مرزی لطف آباد گفت: افزایش ساعت کاری نهاد‌های مستقر در مرز لطف آباد با هدف افزایش تردد ناوگان معطل در منطقه، پنج روز ادامه خواهد یافت.

محسن رکنی افزود: پیش از این ساعت کاری این مرز از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه تا ۱۵ و ۳۰ دقیقه بود که با تغییرات اعمال شده، نهاد‌های مرزی از شش صبح تا ساعت ۱۸ در خصوص انجام تشریفات مرزی خدمات می‌دهند.

وی اضافه کرد: مرزبانی در حال رایزنی با طرف ترکمنی است تا ساعت کاری دروازه مشترک مرزی هم برای مدت پنج روز ۱۲ ساعته شود.

مدیر پایانه مرزی لطف آباد ادامه داد: هم اینک به دلیل مشکلات پیش آمده حدود هزار و ۳۰۰ کامیون در «تیرپارک»، پایانه مرزی و گمرک، پارکینگ شهرداری و سایر محوطه‌ها در شهر لطف آباد متوقف شده‌اند و منتظر خروج از مرز یا انجام تشریفات مرزی هستند.

مطابق اعلام پایانه مرزی لطف آباد، طی مهر ماه روزانه به طور متوسط حدود ۴۲۰ دستگاه کامیون به صورت ورود و خروج از پایانه مرزی لطف آباد شهرستان درگز تردد دارند.

همچنین طی پنج ماه سال‌جاری بیش از ۶۰ هزار تردد توسط ناوگان تجاری با حدود یک میلیون تن کالای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی از مرز زمینی لطف آباد ثبت شده است.

گذرگاه مرزی «لطف‌آباد» شهرستان درگز در ۹۰ کیلومتری جنوب عشق آباد پایتخت ترکمنستان قرار دارد و فاصله این گمرک و پایانه مرزی با شهر درگز در شمال خراسان رضوی ۲۲ کیلومتر و با مشهد ۲۹۶ کیلومتر است.