به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دو نماینده استان یزد یعنی چادرملوی اردکان و مقاومت گلساپوش یزد امشب در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور به مصاف حریفان می‌روند.

چادرملو به بوشهر رفته تا از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه دهکده گردشگری این شهر با صدرنشین این رقابت‌ها یعنی پارس جنوبی رقابت کند.

از سوی دیگر، مقاومت گلساپوش هم به رودسر سفر کرده است تا در برابر قعرنشین جدول یعنی شاهین خزر این شهر قرار گیرد. سوت آغاز این دیدار نیز از ساعت ۱۸:۳۰ به صدا درمی آید.

نمایندگان استان بر خلاف فصل گذشته، پرفروغ ظاهر نشده و مقاومت گلساپوش یزد از ۹ دیدار گذشته چهار شکست متحمل شده و با ۱۵ امتیاز در رده سوم جدول است.

چادرملو هم در ۹ هفته گذشته پنج شکست را به ثبت رسانده و با امتیاز ۱۲ جایگاهی بهتر از ششمی در جدول هشت تیمی لیگ برتر نیافته است.