تیم منتخب شوتوکان WSKF ایران در هفدهمین دوره رقابت‌های جهانی ژاپن با کسب ۴ نشان طلا، ۶ نقره و یک برنز به کار خود پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم منتخب سبک شوتوکان WSKF ایران در هفدهمین دوره رقابت‌های جهانی که با حضور بیش از ۳۸ کشور از پنج قاره در ژاپن برگزار شد، موفق به کسب ۱۱ مدال ارزشمند شامل ۴ طلا، ۶ نقره و یک برنز شد.

این مسابقات در تمامی گروه‌های سنی و در دو بخش بانوان و آقایان پیگیری شد و نتایج ذیل رقم خورد:

مدال‌آوران ایران به شرح زیر هستند:

کاتا کمتر از ۱۰ سال پسران: آریا وکیلی – طلا

کاتا امید: علیرضا ندیمی – طلا

کاتا پیشکسوتان (۵۰ تا ۶۰ سال): احمد صافی – طلا

جیوکومیته پیشکسوتان (بالای ۴۵ سال): محمدمهدی جعفری – طلا / اصغر طاهرآبادی – نقره

کاتا ۱۲ سال پسران: رادین هجری‌زاده – نقره

کاتا بانوان بزرگسالان: یاسمن صافی – نقره

کاتا پیشکسوتان (بالای ۶۰ سال): محمدمهدی جعفری – نقره

کاتا پیشکسوتان (زیر ۵۰ سال): رضا صافی – نقره

کاتا تیمی پیشکسوتان: رضا صافی، اصغر طاهرآبادی، منوچهر کشاورز – نقره

کاتا تیمی مردان: رضا صافی، علیرضا ندیمی، امیرحسین حقی – برنز



در حاشیه این رقابت‌ها، سمینار فنی، کلاس‌های آموزشی و داوری و آزمون دان نیز برگزار شد که طی آن احمد صافی به عضویت مجدد کمیته فنی سبک برای دو سال آینده منصوب شد.

اصغر طاهرآبادی موفق به کسب دان ۸ شد.

همچنین از مدال‌آوران مسابقات جهانی تقدیر به‌عمل آمد و احمد صافی مدال ویژه سبک را بدست آورد.

میر طاهر مظلومی اصل به عنوان سفیر فرهنگی، جعفر عرفانیان خواه به عنوان سر مربی جیو کومیته و بهنام ندیمی و علی رضا حقی از اعضای هیئت ریسه سبک در کنار تیم اعزامی حضور داشتند.