کمیته هماهنگی اقتصادی دولت پاکستان (ECC) اصلاح و بازنگری سازوکار تجارت تهاتری (B۲B) با کشور‌های ایران، افغانستان و روسیه را تصویب کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دی نیوز اینترنشنال»، نشست کمیته هماهنگی اقتصادی دولت پاکستان به ریاست «محمد اورانگذیب» وزیر دارایی این کشور در اسلام آباد برگزار شده و موضوع تجارت تهاتر با کشور‌های ایران، افغانستان و روسیه طی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست به پیشنهاد وزارت بازرگانی و در قالب یک دستورالعمل قانونی (SRO) بازنگری سازوکار تجارت تهاتری با ایران، افغانستان و روسیه با هدف رفع مشکلات و موانع موجود به تصویب رسید.

رسانه‌های پاکستانی افزودند: در این نشست مسائل و مشکلات موجود در تجارت تهاتری پاکستان با کشور‌های مذکور پس از آغاز این روند در سال ۲۰۲۳ نیز مطرح و بر ضرورت رفع موانع تاکید شد.

مقامات پاکستانی اعلام کردند: به دلیل تحریم‌های بانکی آمریکا امکان انجام تراکنش‌های مالی با ایران وجود ندارد، از این رو روند ایجاد و توسعه «بازارچه‌های مشترک مرزی» با ایران و افغانستان ادامه خواهد یافت تا تجارت بدون نیاز به تبادلات بانکی انجام گیرد.

وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرد که تغییرات جدید شامل حذف محدودیت لیست کالا‌های مجاز وارداتی و صادراتی، امکان تشکیل کنسرسیوم توسط بخش خصوصی، جایگزینی تاییدیه سفارتخانه‌های پاکستان در خارج با تعهد شرکت‌های داخلی و فراهم شدن امکان واردات و صادرات همزمان به‌جای الزام واردات پیش از صادرات خواهد بود.

کارشناسان این تصمیم را گامی مهم در تسهیل تجارت با ایران و کشور‌های همسایه دانسته‌اند.

این بازنگری درحالی صورت میگیرد که بنا بر آمار تجارت فعلی میان ایران و پاکستان حدود سه میلیارد دلار در سال بوده و طرفین بر اساس توافقات صورت گرفته در جریان سفر‌های اخیر روسای جمهور ایران به اسلام آباد برای افزایش آن به ۱۰ میلیارد دلار در سال برنامه ریزی کرده‌اند.