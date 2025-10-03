وزارت ورزش در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزش قهرمانی کشور، یک قطعه زمین به مساحت هزار متر مربع را در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون والیبال واگذار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد این واگذاری با دستور وزیر ورزش و جوانان و با هدف احداث کمپ تخصصی والیبال و در راستای سیاست‌های کلان وزارت در حمایت از فدراسیون‌های ورزشی و تقویت پایه‌های ورزش حرفه‌ای اجرا شده است.

وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تأکید کرده‌اند که این واگذاری‌ها بخشی از برنامه جامع برای خودکفایی فدراسیون‌ها و رفع مشکلات زیرساختی رشته‌های ورزشی است.

با تحقق این اقدام، فدراسیون والیبال گام مهمی در مسیر توسعه پایدار و ارتقای جایگاه این رشته در سطح بین‌المللی برخواهد داشت.