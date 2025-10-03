مستند «هوگو سانچز»، ستاره فوتبال مکزیک و تقابل ملون و خیبر، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

مستند «هوگو سانچز» و تقابل تیم‌های ملون و خیبر، از شبکه ورزش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند ورزشی «هوگو سانچز»، درباره زندگی نامه هوگو سانچز ستاره فوتبال مکزیک، امروز ساعت ۱۴، از شبکه ورزش پخش شود.

این مستند محصول سال ۲۰۲۲، درباره زندگی حرفه‌ای هوگو سانچز ستاره بی‌بدیل فوتبال و یکی از بهترین و معروف‌ترین فوتبالیست‌های تاریخ فوتبال مکزیک است که سال‌ها در رئال مادرید هم بازی می‌کرد و نامی آشنا برای هواداران فوتبال است.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، دیدار تیم‌های ملوان و خیبر را که به علت بارش باران در انزلی، پنجشنبه ۱۰ مهر برگزار نشد، به جمعه ۱۱ مهر موکول شد.

این تیم ها از ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه امروز در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم خواهند رفت و این دیدار با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده در قالب برنامه «شب‌های فوتبالی»، پخش می شود.

ملوان بندر انزلی با ۶ امتیاز در جایگاه نهم و خیبر خرم آباد با ۷ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.