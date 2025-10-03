همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) دسته عزاداری خادمان و زائران آستان مقدس آن حضرت امروز برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، صبح امروز خادمان و زائران آستان مقدس آن حضرت در قالب دسته عزا در غم وفات کریمه اهل بیت (س) سوگواری کردند.

در این مراسم معنوی، دوستداران خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از بیت النور محل اقامت ۱۷ روزه حضرت معصومه (س) در قم تا حرم مطهر بانوی کرامت به عزاداری پرداختند.

همچنین محبان اهل بیت از شهر‌های مختلف کشورمان با راه اندازی موکب در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) از زائران آن حضرت پذیرایی کردند.