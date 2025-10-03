

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، پیکر مرحوم حاج کربلایی حسین قوی پنجه پدر شهید محمد قوی پنجه که روز گذشته در سن ۸۲ سالگی بر اثر مشکلات ریوی و تنفسی در مسیر اعزام به یزد دار فانی را وداع گفت، امروز صبح بردستان مردم ولایتمدار شهرستان تشییع و در کنار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید محمد قوی پنجه ۲۶ دی سال ۴۷ در شهرستان عشق آباد متولد و در دوم بهمن ۶۶ در سن ۱۹ سالگی در کو‌های ماووت عراق در عملیات بیت المقدس ۲ به درجه رفیع شهادت نائل شد.