پیکر مرحوم حاج کربلایی حسین قوی پنجه پدر شهید محمد قوی پنجه در عشق آباد تشییع و به خاک سچرده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، پیکر مرحوم حاج کربلایی حسین قوی پنجه پدر شهید محمد قوی پنجه که روز گذشته در سن ۸۲ سالگی بر اثر مشکلات ریوی و تنفسی در مسیر اعزام به یزد دار فانی را وداع گفت، امروز صبح بردستان مردم ولایتمدار شهرستان تشییع و در کنار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.
شهید محمد قوی پنجه ۲۶ دی سال ۴۷ در شهرستان عشق آباد متولد و در دوم بهمن ۶۶ در سن ۱۹ سالگی در کوهای ماووت عراق در عملیات بیت المقدس ۲ به درجه رفیع شهادت نائل شد.