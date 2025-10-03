پخش زنده
شهردار یزد از احداث خانه کشتی با همکاری شهرداری و فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در شهر میراث جهانی به منظور ارتقای زیرساختها و امکانات برای پیشرفت این ورزش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی گفت: در نشست با علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و دیگر مسئولان ارشد فدراسیون کشتی در محل این فدراسیون مقرر شد شهرداری یزد، نسبت به جانمایی و احداث خانه کشتی در شهر میراث جهانی اقدام کند.
وی ادامه داد: ان شاء الله به زودی و در سریعترین زمان ممکن، عملیات اجرایی این طرح با حضور رئیس و مسئولان ارشد فدراسیون کشتی در شهر یزد انجام میشود.
شهردار یزد با بیان اینکه ورود به حوزه استعدادیابی، یکی دیگر از مواردی بود که در این نشست در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد، تصریح کرد: ان شاء الله با انجام این مجموعه اقدامات، یزد هم در آیندهای نزدیک به جمع شهرها و استانهایی بپیوندد که در عرصه کشتی حرفی برای گفتن دارند و استعدادهای یزدی در عرصه ملی و بین المللی بدرخشند.