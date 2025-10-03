به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: پدیده غالب در ایام غبار صبحگاهی و وزش باد در برخی ساعات بعدازظهر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تا روز یکشنبه روند افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان وجود دارد، ادامه داد: طی امروز و فردا شمال خلیج فارس در برخی ساعات نیمه مواج پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته بستان و امیدیه با دمای ۴۰.۲ و ایذه با دمای ۱۴.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۰ و ۲۲.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.