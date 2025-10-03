به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه مدیریت بحران زواره گفت: طبق این ارزیابی زمین‌لرزه پنج و سه دهم در مقیاس ریشتر که ساعت ۵ دقیقه بامداد امروز شمال‌شرق زواره در شهرستان اردستان را لرزاند تلفات جانی نداشت.

منصور شیشه فروش افزود: کانون زلزله در شمال‌شرق زواره و در فاصله ۶۳ کیلومتری زواره، ۷۷ کیلومتری اردستان و ۱۷۹ کیلومتری اصفهان ثبت شده است.

وی گفت:۱۲ تیم ارزیاب از طریق جمعیت هلال‌احمر و نیرو‌های آموزش‌دیده دهیاری‌ها، نیروی انتظامی، بسیج، بخشداری و اورژانس به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند و سطح حادثه در حد شهرستانی تعیین شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: این زلزله در ۱۰ شهرستان استان اصفهان و همچنین در استان‌های یزد، قم، سمنان، البرز (کرج) و تهران نیز احساس شدو ۸ پس‌لرزه داشت که بزرگ‌ترین پس‌لرزه ساعت یک و ۲۷ دقیقه بامداد به بزرگی ۳.۳ ریشتر و آخرین پس‌لرزه ساعت دو و ۳۳ دقیقه بامداد به بزرگی ۳.۱ ریشتر ثبت شده است.