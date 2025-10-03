به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور نخست مسابقات تنیس آزاد ۱۰۰۰ امتیازی و ۱۰ میلیون و ۸۹۷ هزار دلاری شانگهای در چین پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد.

آرتور کازو از فرانسه ۲ - ۱ پدرو مارتینس از اسپانیا

ماتئو آرنالدی از ایتالیا ۲ - ۰ ری ساکاموتو از ژاپن

شانگ جون چنگ از چین ۲ - ۱ آلکساندر کوواچویچ از آمریکا

والنتن رویه از فرانسه ۲ - ۱ ماریانو ناوونه از آرژانتین

آرتور ریندرنک از فرانسه ۰ - ۱ حمد مجدوویچ از صربستان (مصدومیت و انصراف مجدوویچ در ست دوم)

کوئنتن آلی از فرانسه ۲ - ۰ مک کنزی مک دانلد از آمریکا

آلخاندرو تابیلو از شیلی ۲ - ۰ مارکوس گیرون از آمریکا

یسپر دی یونخ از هلند ۲ - ۱ ژو یی از چین

بو یونچائوکته از چین ۲ - ۱ خوآن مانوئل سروندولو از آرژانتین

- دالیبور سورچینا از چک، نونو بورگش از پرتغال، کمیل مایچرژاک از لهستان، کامیلو کارابئی از آرژانتین، کریستوفر اوکانل از استرالیا، فرانسیسکو کومنسانیا از آرژانتین، دوید گوفان از بلژیک، بنژامن بونزی از فرانسه، آدریان مانارینو از فرانسه، زیزو برگز از بلژیک، یوشیهیتو نیشی اوکا از ژاپن، خامه مونار از اسپانیا، یانیک هانفمان از آلمان، مارین شیلیچ از کرواسی، فابیان ماروشان از مجارستان، لوکا ناردی از ایتالیا، جوردن تامپسون از استرالیا، سباستین بائس از آرژانتین، والنتن واشرو از موناکو، ماتیا بلوچی از ایتالیا، جیمز بروکزبی از آمریکا و دانیل آلتمایر از آلمان نیز به دور دوم صعود کرده‌اند.