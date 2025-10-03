پخش زنده
امروز: -
بیش از ۲۰۰ بسته کمکآموزشی از سوی بهزیستی شهرستان مُهر با کمک خیران تهیه و بین دانشآموزان نیازمند توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مصطفی یوسفی، سرپرست بهزیستی شهرستان مهر گفت: امسال با کمک خیران صنایع و تلاش همکاران بهزیستی این شهرستان ، ۱۲۵ بسته نوشت افزار بهصورت متمرکز و ۱۰۰ بسته از طریق تسهیلگران توزیع شد.
مصطفی غلامپور فرماندار شهرستان مهر هم گفت: پیشنهاد ما این است که از سال آینده توزیع بستههای کمکآموزشی از شهریور ماه آغاز شود و پیش از آغاز مدارس بسته های نوشت افزار در اختیار دانش اموزان قرار گیرد.