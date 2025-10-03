به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی زارع‌زاده با اعلام آغاز ثبت‌نام دومین دوره آموزشی «نویسنده‌شو» گفت: این برنامه آموزشی با رویکردی تخصصی و کاربردی، فرصتی ارزشمند برای علاقه‌مندان به نویسندگی فراهم می‌آورد تا با بهره‌گیری از تجربیات اساتید مجرب، توانمندی‌های خود را در زمینه نگارش، داستان‌نویسی و تولید محتوا ارتقا دهند.

وی افزود: هدف اصلی این دوره، تقویت مهارت‌های نگارشی، پرورش خلاقیت‌های ادبی و ایجاد فضای تبادل نظر میان هنرجویان و مدرسان است تا شرکت‌کنندگان بتوانند مسیر حرفه‌ای‌تری در عرصه نویسندگی طی کنند.

زارع زاده ادامه داد: این دوره با حضور و تدریس نویسنده مطرح کشوری و یزدی‌تبار، حجت‌الاسلام مظفر سالاری صاحب پرفروش‌ترین رمان معاصر ایرانی «رویای نیمه‌شب» با بیش از ۱۲۸ بار تجدید چاپ، و آثار شاخصی، چون «دعبل و زلفا» و «مرا با خودت ببر» برگزار خواهد شد.

معاون شهردار اظهار داشت: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، با ایجاد بستری جهت بهره‌مندی علاقه‌مندان از حضور این نویسنده خوش‌آوازه و خوش‌قلم استان، که از مشاهیر فرهنگی یزد و کشور به شمار می‌رود، زمینه حمایت از استعداد‌های نویسندگی را فراهم خواهد آورد تا علاقه‌مندان بتوانند از این فرصت ارزشمند استفاده کنند.

وی افزود: این دوره آموزشی طی ۹ ماه با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و مجموعه داستانا برگزار خواهد شد و هنرجویان علاوه بر آموزش جامع و کارگاه‌های عملی از حمایت در مسیر تولید آثار داستانی نیز برخوردار خواهند شد.

زارع زاده تأکید کرد: ظرفیت ثبت‌نام برای این دوره محدود است و علاقه‌مندان تا ۱۶ مهرماه فرصت داند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر، عبارت «نویسنده‌شو» را به شماره ۰۹۱۳۰۵۳۱۰۸۳ ارسال کنند.