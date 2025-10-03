پخش زنده
ابراهیم شفیعی سروستانی از انتشار نخستین جلد «دانشنامه مؤلفان مهدوی» بهعنوان گام ابتدایی در مسیر تدوین «دانشنامه موعود آخرالزمان» خبر داد.
ابراهیم شفیعی سروستانی، عضو هیئتامنا و از مؤسسان مؤسسه فرهنگی موعود در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، با اشاره به سه دهه فعالیت تبلیغی، پژوهشی و تألیفی این مؤسسه در حوزه مهدویت افزود: "دانشنامه مولفان مهدوی"به معرفی زندگینامه و آثار مؤلفانی میپردازد که از قرن چهارم و پنجم تا عصر حاضر در زمینه مهدویت کتاب نوشتهاند. در جلد نخست، آثار تا قرن پنجم بررسی شده و مجلدات بعدی به قرون بعد اختصاص خواهد داشت.
شفیعی سروستانی با تأکید بر اهمیت پژوهشهای بنیادی در حوزه مهدویت گفت: دانشنامهها هم موجب تعمیق دانش میشوند و هم توسعه آن را در پی دارند. چنین کاری میتواند پایهای برای تدوین دایرةالمعارفها و تألیفات جدید باشد.
وی همچنین احیای آثار کهن مهدوی را اقدامی ضروری دانست و گفت: احیای میراث گذشتگان تنها چاپ نسخههای خطی نیست، بلکه شناساندن آنها به نسل امروز و نشان دادن مجاهدت عالمانی است که گاه بهخاطر همین تألیفات شکنجه یا شهید شدند.
این پژوهشگر مهدوی، یادآور شد: هرچند طی سه دهه گذشته دهها جلد کتاب و مجله «موعود» منتشر شده است، اما همچنان موضوعات تازهای همچون فلسفه غیبت و فلسفه ظهور نیازمند تألیف و بازنگریاند.
وی تأکید کرد: نسل امروز بسیار پرسشگر است و باید معارف مهدوی را متناسب با پرسشها و نیازهای این نسل عرضه کرد.
موسسه فرهنگی موعود پیش ازاین بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب و دانشنامه در حوزه مهدویت را منتشر کرده است.