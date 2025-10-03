محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمال کشور تا روز شنبه ۱۲ مهر ادامه دارد و مسیر جنوب به شمال چالوس و آزادراه تهران–شمال تا اطلاع بعدی مسدود است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی شمال کشور از جمله چالوس، هراز و سوادکوه تا روز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد. این محدودیت‌ها با هدف مدیریت بار ترافیکی و تسهیل در تردد خودروها در روزهای پایانی هفته اعمال شده است.

بر اساس اعلام پلیس راه، تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است. همچنین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های میانک و ولی‌آباد با ترافیک سنگین مواجه هستند.

در محور هراز نیز ترافیک سنگین در مسیر رفت و برگشت، به‌ویژه در محدوده سه‌راهی چلاو گزارش شده است. تردد کلیه تریلرها در این محور ممنوع بوده و کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه اجازه عبور ندارند. در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان اعمال خواهد شد.

همچنین تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه قزوین–رشت (رفت و برگشت) و آزادراه تهران–شمال مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.

طبق اعلام هواشناسی، محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند و شرایط آب‌وهوایی پایدار گزارش شده است.