پخش زنده
امروز: -
هیأت ایرانی شرکتکننده در چهلودومین اجلاس مجمع عمومی سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو)، ضمن تأکید بر لزوم حفظ امنیت و بیطرفی در صنعت هوانوردی غیرنظامی، تحریمهای ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده علیه بخش هوایی کشورمان را محکوم کرد و آن را مغایر با اصول و اهداف این سازمان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در چهلودومین اجلاس مجمع عمومی سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) که با حضور نمایندگانی از ۱۸۴ کشور عضو در مقر این سازمان برگزار شد. چالشها و مسائل کلیدی حوزه هوانوردی غیرنظامی بررسی شد .در جریان این اجلاس، هیأت ایرانی با موضعگیری قاطعانه، بر لزوم صیانت از امنیت پروازها و حفظ بیطرفی در صنعت هوانوردی غیرنظامی جهانی تأکید کرد. بخش اصلی سخنرانی نمایندگان ایران، به انتقاد شدید از تحریمهای آمریکا اختصاص داشت.
هیأت ایرانی تصریح کرد که تحریمهای یکجانبه و ظالمانه اعمال شده توسط ایالات متحده علیه بخش هوایی ایران، نه تنها خلاف قوانین بینالمللی است، بلکه بهطور مستقیم با اصول و اهداف سازمان ایکائو مغایرت دارد و جان مسافران را به خطر میاندازد.
علاوه بر این، نمایندگان کشورمان بهشدت حملات رژیم صهیونیستی به زیرساختهای حیاتی هوانوردی غیرنظامی در منطقه را محکوم کردند. از دیدگاه هیأت ایرانی، این اقدامات تجاوزکارانه، تهدیدی جدی برای ایمنی پروازهای بینالمللی محسوب میشود و صلح و ثبات هوانوردی در منطقه را تحتالشعاع قرار میدهد.
مجید اخلاقی معاون استاندارد پرواز سازمان به عنوان نماینده ایران در ایکائو در اینخصوص گفت: امروز، ما باید هوانوردی را به عنوان نیرویی برای خیر و صلاح مجدداً تأیید کنیم. این امر همچنین مستلزم آن است که این مجمع اقدامات لازم را برای محافظت از کنوانسیون شیکاگو انجام دهد و اطمینان حاصل کند که کسانی که آن را نقض میکنند، مانند رژیم صهیونیستی، مورد بازخواست قرار گیرند.
اجلاس بین المللی ایکائو هر سه سال یکبار با حضور ۱۹۰ کشور های دنیا در مقر این سازمان در مونترال کانادا برگزار میشود و برنامه ها و اقدامات سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.