بیست و چهارمین دوره فوتبال جام جهانی جوانان کمتر از ۲۰ سال بامداد امروز جمعه در شیلی ادامه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت های فوتبال جام جهانی کمتر از ۲۰ سال پسران ۲۴ تیم حضور یافتند که در ۶ گروه ۴ تیمی به رقابت میپردازند و از هر گروه دو تیم اول و دوم به همراه ۴ تیم سوم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند. مسابقات در شهرهای سانتیاگو، والپاریزو، تانکا و رانکاگوآ برگزار میشود. نتایج و برنامه مسابقات و وضعیت سایر گروهها به این شرح است:
گروهای:
مصر ۱ - ۲ نیوزیلند
ژاپن ۲ - ۰ شیلی
- برنامه - جمعه ۱۱ و بامداد شنبه ۱۲ مهر:
مصر - شیلی
نیوزیلند - ژاپن
- تیم ژاپن با ۶ امتیاز صعود کردو تیمهای شیلی و نیوزیلند با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مصر بدون امتیاز چهارم است.
گروه بی:
پاناما ۱ - ۱ اوکراین
کره جنوبی ۰ - ۰ پاراگوئه
- برنامه - جمعه ۱۱ و بامداد شنبه ۱۲ مهر:
پاناما - کره جنوبی
اوکراین - پاراگوئه
- تیمهای اوکراین و پاراگوئه با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای پاناما و کره جنوبی با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
گروه سی:
اسپانیا ۲ - ۲ مکزیک
برزیل ۱ - ۲ مغرب
- تیم مغرب با ۶ امتیاز مجوز صعود گرفت و تیمهای مکزیک با ۲ و برزیل و اسپانیا با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
گروه دی:
ایتالیا ۲ - ۲ کوبا
آرژانتین ۴ - ۱ استرالیا
- تیم آرژانتین با ۶ امتیاز صعود خود را قطعی کرد و تیمهای ایتالیا با ۴ و کوبا با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم استرالیا بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.
گروه ایی:
آمریکا ۳ - ۰ فرانسه
آفریقای جنوبی ۵ - ۰ نیوکالدونیا
- تیم آمریکا با ۶ امتیاز صعود خود را قطعی کرد و تیمهای فرانسه و آفریقای جنوبی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم نیوکالدونیا بدون امتیاز چهارم است.
گروه اف:
کلمبیا ۰ - ۰ نروژ
نیجریه ۳ - ۲ عربستان
- تیمهای کلمبیا و نروژ با ۴ امتیاز اول و دوم و تیمهای نیجریه با ۳ و عربستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند و بدین ترتیب تیم عربستان عملا حذف شد.
----
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم اروگوئه با شکست ایتالیا قهرمان شد و تیم کره جنوبی به مقام سوم رسید.
---
- در جام جهانی فوتبال جوانان که هر دو سال یکبار برگزار میشود، تیم آرژانتین با ۶ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و تیمهای برزیل با ۵ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و پرتغال با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیمهای صربستان ۲ بار و اروگوئه، اوکراین، غنا، اسپانیا، شوروی، آلمان غربی، فرانسه و انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شدهاند.
---
- تیم جوانان ایران ۳ بار در سالهای ۱۹۷۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ به جام جهانی جوانان راه یافته است که در هر ۳ دوره در دور گروهی حذف شد. حاصل کار ایران در جام جهانی جوانان ۲ برد، یک تساوی و ۶ شکست، ۸ گل زده و ۱۹ گل خورده بوده است.