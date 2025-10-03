به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: حاج حسن ملک‌زاده، پدر شهید والامقام، محمد علی ملک زاده پس از سال‌ها تحمل فراق، به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سید رضا حسینی افزود: فرزند این پدر صبور، محمد علی ملک زاده متولد ۱۸ آذر سال ۱۳۴۱ در تاریخ ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۶۱ در عملیات رمضان در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع این پدر گرانقدر امروز با حضور قشر‌های مختلف مردم در شهرستان اهواز برگزار و در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شد.