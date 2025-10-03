پخش زنده
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به افت ۱۹ درصدی تولید اتوبوس در سهماهه نخست امسال، تأکید کرد: حل مشکلات ارزی و انعقاد قراردادهای بلند مدت با شهرداریها و وزارتخانههای مرتبط، تنها راه حفظ اشتغال و توسعه صنعت اتوبوسسازی در کشور است.
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینکه آمار تولید اتوبوس با تأخیر در اختیار این انجمن قرار میگیرد، گفت: در سهماهه نخست امسال ۱۸۷۰ دستگاه اتوبوس تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹ درصد کاهش داشته است. البته احتمال میدهم بخشی از این افت در ماههای بعدی جبران شود.
وی یکی از دلایل اصلی این کاهش تولید را مشکلات ارزی عنوان کرد و افزود: تأمین بهموقع ارز و ثبت سفارش برای تولیدکنندگان با تأخیر انجام میشود؛ همین مسئله موجب میشود که روند تولید با مشکل روبهرو شود. اتوبوس محصولی گرانقیمت است و شرکتهای تولیدکننده نمیتوانند بدون قرارداد مشخص و پایدار، تعداد زیادی اتوبوس تولید و در انتظار خریدار بمانند.
نعمتبخش تأکید کرد: صنعت اتوبوسسازی نیازمند قراردادهای طولانی مدت با نهادهای متولی است؛ بارها به وزارت کشور پیشنهاد کردهایم برای اتوبوسهای درونشهری قراردادهای چهار تا پنج ساله با تولیدکنندگان داخلی امضا کند.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: همین انتظار را هم از وزارت راه و شهرسازی داریم تا برای اتوبوسهای برونشهری قراردادهای بلندمدت منعقد کند؛ چنین قراردادهایی باعث میشود تولیدکننده بداند در سالهای آینده چه میزان تقاضا وجود دارد، بتواند با طرف خارجی برای تأمین قطعات یا فناوری مذاکره کند و حتی تخفیف بیشتری بگیرد.
نعمت بخش ادامه داد: از طرف دیگر، دو طرف میتوانند جریمههایی تعیین کنند؛ مثلاً اگر خودروساز اتوبوس را با تأخیر تحویل داد جریمه شود و در مقابل، اگر دولت پیشپرداخت یا ارز را بهموقع نداد مشمول جریمه باشد.
وی با انتقاد از سیاست شهرداریها گفت: تجربه نشان داده شهرداریها سالها اتوبوسی خریداری نمیکنند، اما ناگهان شهردار تهران یا سایر شهرها اقدام به واردات اتوبوس آماده از خارج میکنند. این کار هم به صنعت داخلی ضربه میزند و هم باعث میشود کارگران ما بیکار شوند، در حالیکه کارگران خارجی سر کار میروند، این رویه واقعاً ناجوانمردانه است.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: شهرداریها بهتر از هر نهادی میدانند چند سال آینده چه میزان اتوبوس نیاز دارند و میتوانند برای این موضوع قرارداد پایدار ببندند.
به گفته وی، تولیدکنندگان داخلی هم آمادگی دارند که بر اساس این قراردادها نیاز کشور را تأمین کنند. ما بارها گفتهایم که اگر این قراردادهای طویلالمدت منعقد شود، نهتنها ظرفیت تولید داخل فعال میشود، بلکه اشتغال حفظ خواهد شد و وابستگی به واردات کاهش مییابد.
نعمتبخش تأکید کرد: انتظار ما این است که وزارت کشور، وزارت راه و شهرداریها به جای واردات اتوبوس آماده، به توانمندیهای داخلی اعتماد کنند. قراردادهای پایدار و مشخص، بهترین راه برای توسعه صنعت اتوبوسسازی و رفع نیاز واقعی ناوگان حملونقل عمومی کشور است.