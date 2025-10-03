پخش زنده
امروز: -
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان امروز با برگزاری آیین افتتاحیه معنوی و ادای احترام به شهدا در گلستان شهدای اصفهان آغاز بهکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این مراسم کودکان، مسئولان استانی و عوامل اجرایی جشنواره حضور داشتند.
این دوره از جشنواره در ۱۹ استان فیلمهای این جشنواره به تماشا گذاشته میشود.
در فراخوان امسال ۳۹۳ اثر ثبتنام کردند که از میان آنها در بخش مسابقه ملی ۸ فیلم بلند داستانی، ۱۹ فیلم کوتاه و ۱۱ اثر پویانمایی و در بخش بینالملل نیز از بین ۱۸۳ اثر بازبینیشده، ۱۸ فیلم برای نمایش برگزیده شدهاند.
در برنامههای جشنواره سه برنامه ویژه همچون بزرگداشت زهره شکوفنده (پیشکسوت دوبله)، بزرگداشت داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) و نکوداشت مهدی مسعودشاهی به پاس سالها مدیریت فرهنگی پیش بینی شده است.
آیین پایان فیلم کوتاه و انیمیشن روز چهاردهم مهر و اختتامیه فیلمهای بلند داستانی روز چهارشنبه شانزدهم مهر برگزار میشود.
در آیین افتتاحیه بیانیه معنوی سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با شعار رویاهای کودکانه نقش جهان قرائت شد.
متن بیانیه افتتاحیه معنوی سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به این شرح است:
به نام خداوند، روشنیبخش جانها و آفریدگار رویاهایی که از دل کودکان برمیخیزند و آفاق را میپیمایند.
ایران، این کهنبوم پرشکوه تاریخ و فرهنگ، بار دیگر به میعادگاه شادمانی، امید و هنر بدل شده است؛ و نقش جهان، نگین بیبدیل اصفهان، با طنین خندهها و شور بیپایان کودکان، صحنه تجلی رویاهایی میشود که از قلبهای کوچک، اما اندیشههای بزرگ سرچشمه میگیرند.
زنگ سیوهفتمین جشنواره امسال، در گلستان شهدا به صدا در میآید؛ جایی که عطر ایثار و خون پاک شهیدان، فضای آن را آکنده ساخته و یادآور فداکاری و از خودگذشتگی است، جایی که این بزرگ مردان برای ماندگاری لبخند بر لب کودکان و نوجوان، زنان و مردانش از جان خود گذشتند یاد و نام این خوبان، مشعل فروزان راه فردا کودکان و نوجوان این سرزمین حسینی است.
امروز، میان نگاههای زلال و لبخندهای کودکانه ایران، پژواک درد و امید کودکان مظلوم غزه و خاطره تلخ، اما سرفراز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی، جان این جشنواره را لبریز از پیام همبستگی کرده است؛ پیامی که میگوید قلب کودک ایرانی و فلسطینی، هر دو در آرزوی صلح، عدالت و آزادی و نابودی ظلم و استکبار میتپند.
ما در این جشنواره، با نشاط، اتحاد و ارتقاء فرهنگ و هنر کودکان و نوجوانان و زیر چتر همه ادیان توحیدی، پلی میسازیم میان رویا و واقعیت؛ پلی که از نقش جهان اصفهان آغاز شده و تا اقصا نقاط جهان امتداد مییابد.
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان، با هر فیلم و هر تصویر، لبخند فردا را بر لبان کودکان و نوجوان مینشاند و با صدای رسا اعلام میکند: رویاهای کودکانه، بیمرز و بیانتهاست، و هنر، زبان مشترک همه آزادگان جهان؛ به امید ظهور امام مهربانی امام مهدی (عج)