معاون علمی دانشنامه جهان اسلام گفت: «دانشنامه مؤلفان مهدوی» اثری مرجع برای عموم مردم، پژوهشگران و متخصصان است که درباره فرهنگ مهدویت مطالعه دارند.
حجت الاسلام حسن طارمی، معاون علمی دانشنامه جهان اسلام و یکی مؤلفان دانشنامه مؤلفان مهدوی درباره این دانشنامه به خبرنگار خبرگزاری صداو سیما گفت: این دانشنامه مجموعهای جامع درباره مؤلفانی است که در حوزه مهدویت قلم زدهاند و میتواند به عنوان کتاب مرجع مورد استناد پژوهشگران و علاقهمندان قرار گیرد.
طارمی با بیان اینکه دانشنامه در اصطلاح معاصر به معنای گردآوری جامع اطلاعات در یک محور موضوعی است، افزود: موضوع این دانشنامه، مؤلفان مهدوی هستند؛ کسانی که در یکی از بنیادیترین حوزههای اعتقادی شیعه یعنی مهدویت کتاب نوشتهاند. در این مجموعه علاوه بر معرفی مؤلفان، جایگاه علمی آنان نیز مشخص میشود تا خواننده بداند آثار در چه سطحی از دانش و اعتبار تدوین شده است.
وی با اشاره به گستره زمانی این اثر توضیح داد: این دانشنامه مؤلفان پنج قرن نخست هجری را شامل میشود، بهویژه قرون چهارم و پنجم که بزرگانی، چون شیخ صدوق، شیخ مفید، نُعمانی و سید مرتضی در آن دوره به نگارش آثار مهدوی پرداختهاند. در دورههای ابتداییتر، بیشتر راویان و اصحاب معصومین حضور داشتند و کتابها عمدتاً در قرون بعد تنظیم شدهاند.
معاون علمی دانشنامه جهان اسلام درباره مخاطبان این اثر افزود: دانشنامه مؤلفان مهدوی سه گروه مخاطب را پوشش میدهد؛ نخست مخاطبان عامی که سطحی از دانش و علاقه دارند، دوم پژوهشگرانی که از منابع این اثر برای تحقیقات خود بهره میبرند، و سوم متخصصانی که به دنبال دسترسی سریع و فشرده به اطلاعات معتبر هستند.
