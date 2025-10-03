معاون رئیس‌جمهور در یادواره شهدای کلاگرمحله قائم‌شهر از نهایی شدن لایحه جامع حمایت از ایثارگران خبر داد و گفت: این لایحه به‌زودی در مجلس بررسی و تصویب خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سعید اوحدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، در یادواره سرداران و ۲۰ شهید روستای کلاگرمحله قائم‌شهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از نهایی شدن لایحه جامع حمایت از ایثارگران خبر داد و گفت: این لایحه پس از ۲۵ هزار ساعت کار کارشناسی با مشارکت نهادهای کلیدی تدوین شده و به دولت ارائه شده است و به‌زودی برای تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

اوحدی با تأکید بر نقش بی‌بدیل فرهنگ ایثار و شهادت در حفظ هویت ملی اظهار داشت: عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، مرهون مجاهدت کسانی است که بی‌چشم‌داشت جان خود را برای امنیت مردم فدا کردند.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی بنیاد شهید افزود: بر اساس تفاهم با سازمان امور اداری و استخدامی و در اجرای بند «ج» ماده ۸۷ برنامه هفتم توسعه، آزمون اختصاصی استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد تا پایان آذر برگزار می‌شود. در این آزمون، بین ۸ تا ۹ هزار نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر جذب خواهند شد.

اوحدی محورهای اصلی لایحه جامع حمایت از ایثارگران را شامل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، اصلاح و جبران حقوق جانبازان ۲۵ درصد و رزمندگان عنوان کرد و گفت: این لایحه به‌صورت جامع و با هدف رفع خلأهای حقوقی و معیشتی تدوین شده است.