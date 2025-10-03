دوره تخصصی اصول پیمایش و ناوبری با هدف آشنایی بیشتر امدادگران هلال احمر به اصول امداد و نجات در شهرستان مُهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، میثم نیکنام رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان مهر گفت: از ۹ تا ۱۱ مهر دوره تخصصی پایه اصول پیمایش و ناوبری در این شهرستان با حضور ۲۳ نفر از امدادگران هلال احمر برگزار شد.

او افزود: فراگیران در این دوره، با تعاریف و اصطلاحات کوهنوردی، آشنایی با تجهیزات فردی و گروهی کوهنوردی، سنگ نوردی، نقشه خوانی، بیماری‌های کوهستان، انواع گره‌ها و جهت‌یابی آشنا شدند.

رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان مهر ادامه داد: در پایان این دوره پس از برگزاری آزمون تئوری و عملی، به قبول‌شدگان گواهینامه دوره آموزشی اعطا شد.