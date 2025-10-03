پخش زنده
مدیر گمرک خراسان شمالی از ترخیص بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ تن کالا در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید ابراهیم حسینی گفت: این اقدام با هدف تسهیل تجارت، جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات و حمایت از تولیدکنندگان انجام شد.
وی افزود: این اقدام بر اساس مصوبه سران قوا و بدون الزام به تکمیل کامل تعهد ارزی انجام شد.
حسینی گفت: رسوب کالا در گمرکها و پیچیدگی فرآیندهای ترخیص همواره یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی بوده است که برای رفع این مشکل، مصوبه سران قوا امکان ترخیص تا ۹۰ درصد کالا بدون تکمیل تعهد ارزی و با تضمین ۱۰ درصد باقیمانده را فراهم کرد.
این اقدام به تسریع واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات تولیدی کمک کرده و همزمان باعث کاهش قاچاق، افزایش درآمد گمرک و حمایت از تولید داخلی شده است.
وی افزود: کالاهای ترخیص شده شامل برنج، مرغ منجمد، دستگاه پرس و دیزل ژنراتور است که نقش مهمی در تامین نیازهای اساسی مردم و صنایع تولیدی استان دارند و روند تولید و توزیع را روان میکنند.