پخش زنده
امروز: -
با وجود وقوع زلزله ۵.۳ ریشتری در نزدیکی شهر «زواره» استان اصفهان، ترافیک شبکه در این منطقه زلزلهزده و حوالی آن، روان و بدون اختلال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی وقوع زمینلرزهای با شدت ۵.۳ ریشتر در ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه روز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در حوالی شهر «زواره» واقع در استان اصفهان آسیبی به شبکه اپراتور اول تلفنهمراه کشور وارد نشده و هماکنون بدون هیچگونه قطعی و به شکل نرمال در حال سرویسدهی به تمامی مشترکان خود در این استان است.
دقایقی پس از وقوع زلزله که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است، کارشناسان فنی همراه اول ضمن بررسی وضعیت شبکه این اپراتور در مناطق زلزلهزده از سرویسدهی مناسب شبکه اطمینان حاصل کردند.
همراه اول با توجه به شبکه گسترده خود در کشور، اعلام آمادگی کرده از طریق رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر اپراتورها در این مناطق باشد.