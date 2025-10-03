پخش زنده
روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در پیامی درگذشت مرحوم نجف پور شهنی، پیشکسوت رسانه و مطبوعات استان را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این پیام امده است: با کمال تاسف و تاثر، درگذشت همکار گرانقدر و خبرنگار پرتلاش استان خوزستان، زندهیاد پیمان نجفپور شهنی را به خانواده محترم ایشان، دوستان، همکاران و جامعه رسانهای استان تسلیت عرض میکنیم.
در ادامه این پیام آمده است: زندهیاد نجفپور شهنی، خبرنگاری دلسوز و مسئولیتپذیری بود که با صداقت، شجاعت و تعهد حرفهای در عرصه رسانه خوش درخشید و همواره یاریگر همکاران و همراه مردم استان بود. از درگاه خداوند متعال برای روح آن عزیز از دست رفته رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم.