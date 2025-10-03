پخش زنده
کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفتهای که گذشت، بازار سرمایه با رشد قابل توجه شاخصها، افزایش ارزش معاملات و ورود سنگین سرمایه حقیقیها یکی از بهترین عملکردهای خود در ماههای اخیر را ثبت کرد.
مهدی دلبری، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به عملکرد شاخصها گفت: «رشد بیشتر شاخص کل نسبت به شاخص هموزن نشان میدهد که نمادهای بزرگتر بازار در این هفته عملکرد بهتری داشتهاند. این موضوع بیانگر استقبال سرمایهگذاران از شرکتهای بزرگ و با بنیاد قوی است.»
کارشناس بازار سرمایه افزود: شاخص کل بورس با حدود ۸ درصد رشد، و شاخص هموزن با ۴.۵ درصد بازدهی مثبت، مسیر صعودی قابل توجهی را تجربه کردند.
وی با اشاره به افزایش ۵۵ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته قبل اظهار کرد: میانگین روزانه ارزش معاملات بازار به حدود ۹ هزار میلیارد تومان رسید که رقم قابل قبولی است و نشاندهنده بازگشت نسبی اعتماد به بازار سرمایه است.
رکورد ورود نقدینگی حقیقیها در هفته اخیر
دلبری همچنین از ورود قابل توجه پول حقیقیها به بازار خبر داد و گفت: در این هفته بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی توسط اشخاص حقیقی وارد بازار سهام شد. این رقم در هفتههای اخیر بیسابقه بوده و به نوعی رکورد جدیدی از مشارکت سرمایهگذاران خرد و حقیقیها را نشان میدهد.
با این حال، وی به یک نکته مهم هم اشاره کرد: در بخشی از بازار، حدود یک میلیارد تومان خروج منابع از سوی برخی اشخاص حقیقی نیز ثبت شد، که نشاندهنده جابهجایی نقدینگی میان صنایع مختلف است.
بهبود وضعیت فروش شرکتها در شهریور و رشد ۵۰ درصدی عملکرد نیمسال اول
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به انتشار گزارشهای ماهانه شرکتها در شهریور گفت: بررسی گزارشهای فروش نشان میدهد که شرکتهای تولیدی در شهریور ماه نسبت به مرداد، رشد ۷ درصدی در ارزش فروش خود داشتهاند که اتفاق مثبتی برای بازار است.
وی افزود: مقایسه عملکرد فصلی تابستان با فصل بهار نیز نشان میدهد که شرکتها رشد ۲۵ درصدی در تولید و فروش داشتهاند. برآوردهای اولیه از گزارشهای تجمیعی ششماهه اول سال ۱۴۰۴ حاکی از رشد حدود ۵۰ درصدی عملکرد شرکتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
انتظار برای رونق بیشتر بازار با آغاز انتشار گزارشهای ۶ ماهه
دلبری در پایان ابراز امیدواری کرد که با آغاز انتشار گزارشهای مالی ۶ ماهه شرکتها، بازار سرمایه وارد فاز جدیدی از رونق و تحرک شود.
وی گفت: بازار از هفته آینده به استقبال گزارشهای مهم شرکتها خواهد رفت و در صورت تداوم شرایط فعلی، میتوان انتظار داشت که روند مثبت معاملات ادامهدار باشد.