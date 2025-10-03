معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: بیش از ۲۸۶ هزار نفر شب اقامت، شهریور در هتل‌های کیش ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی حسنلو افزود: براساس آمار در یک روز ۱۱ هزار و ۴۵۰ نفر در هتل‌ها اقامت داشتند و ۹۷ پرواز انجام شد که در هیچ تابستانی سابقه نداشت.

او افزود: ضریب اشغال هتل‌ها در شهریور ۷۱ درصد و در هتل‌های پنج‌ستاره ۷۷ درصد بود.

حسنلو خاطرنشان کرد: این آمار تنها ۱۰ درصد با آمار ۸۱ درصدی فروردین و نوروز فاصله داشت.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تداوم رونق گردشگری، گفت: در ده روز نخست مهر نیز ورود و اقامت گردشگران نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشت و این روند نویدبخش ادامه رونق در کیش است.

حسنلو گفت: در شهریور بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به گردشگران اعطا شد و همگی در چرخه اقتصادی جزیره هزینه شد.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان آبان از هزار میلیارد تومان نیز فراتر رود و این همان مفهوم گردشگری پایدار و کیفی است.

او با قدردانی از مشارکت رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی، افزود: شعار جشنواره و تولید محتوا‌های خلاقانه باعث شد صدای کیش به مخاطبان هدف برسد و جزیره رنگ و بوی تازه‌ای به خود بگیرد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش درباره جوایز جشنواره، گفت: تسهیلات ۱۵ میلیونی تا ۲۰ آبان ادامه خواهد داشت.

حسنلو گفت: جایزه یک میلیاردی تولید محتوا نیز پس از داوری در ۲۰ آبان اهدا می‌شود.

او افزود: جایزه یک میلیاردی ویژه ساکنان کیش از طریق قرعه‌کشی به یکی از ساکنان اعطا خواهد شد.

حسنلو گفت: ساکنان منتظر جشنواره‌های جدید در فصل‌های آینده باشند.

او افزود: از هم‌اکنون ستاد هفته کیش تشکیل شده و مرحله جدید رویداد‌ها در ایام منتهی به این هفته آغاز خواهد شد.

حسنلو خاطرنشان کرد: ادامه گردشگری رویدادمحور و طراحی برنامه‌های خلاقانه برای جذب گردشگر از سیاست‌های منطقه آزاد کیش، است.

او افزود: در گام بعدی نیز تمرکز بر بازار بین‌المللی و جذب گردشگران خارجی خواهد بود تا ویژند کیش در سطح منطقه تثبیت شود.