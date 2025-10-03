به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول قرارگاه جهادتبیین کشوردراین مراسم گفت: راه شهدا تا تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی ادامه دارد و دشمنان هرگز قادر به توقف این مسیر نیستند.

عظیم ابراهیم پورافزود: دشمنان بدانند که با ترور‌های کور و حملات ناجوانمردانه نمی‌توانند حرکت انقلاب اسلامی را از مسیر ارزش‌های متعالی بازدارند و این راه تا تحقق جامعه مهدوی و تحت فرماندهی مدبرانه فرمانده کل قوا ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ اقتدار و قدرت بازدارندگی نیرو‌های مسلح گفت: تداوم راه شهدا تنها راه حفاظت از آرمان‌های انقلاب است.

مسئول قرارگاه جهادتبیین کشورافزود: دستاورد‌های کشور در حوزه دفاعی همچون پهپاد‌های پیشرفته، موشک‌های هایپرسونیک و فناوری‌های دانش‌بنیان نشان‌دهنده روحیه خودباوری فرزندان این سرزمین است که موجب تحسین دوستان و حیرت دشمنان شده است.

روستای کاغذی با تقدیم ۱۳ شهید در ۳۰ کیلومتری مرکزآران وبیدگل قراردارد.