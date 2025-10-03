معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در نشست با جمعی از جوانان نخبه و مستعد استان به مناسبت روز ملی نخبگان، بر ضرورت به‌کارگیری ظرفیت علمی برای حل مسائل جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، جلیل بالایی در نشست با نخبگان جوان با بیان این‌که دنیای واقعی هر فرد به اندازه اندیشه و تفکر اوست گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات امروز ما دارای راهکارهای علمی است و باید نخبگی در خدمت رفع این مسائل قرار گیرد.

وی ایجاد تشکل‌های علمی، پژوهشی و اقتصادی را راهی برای توانمندسازی جوانان دانست و گفت: آموزش کار جمعی و تیم‌سازی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش توان حل مسئله در جامعه باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه همچنین تعامل با بخش خصوصی را پیش‌شرط ورود به بازار تولید عنوان کرد و اظهار داشت: گفت‌وگو، درک متقابل میان نخبگان و فعالان اقتصادی، دانش و خلاقیت جوانان را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می‌دهد.

بالایی با اشاره به راه‌اندازی کانال مشاور جوانان استاندار خاطرنشان کرد: این کانال مسیر مطمئنی برای ارتباط با دولت، هم‌افزایی متقابل و ارائه مشاوره‌های جوانان است.