به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همایش علمی و فرهنگی حقوق و شاهنامه با حضور استادان حقوق، وکلای برجسته و پژوهشگران شاهنامه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. این رویداد به دبیری دکتر محمد رسولی، شاهنامه‌شناس و حقوقدان، محلی برای تبادل نظر میان ادبیات کلاسیک و حقوق معاصر بود.

در ابتدای این رویداد، دکتر محمد رسولی، شاهنامه‌شناس، حقوقدان و دبیر رویداد، بر اهمیت مفاهیم حقوقی در شاهنامه تأکید کرد و بیان داشت: حقوق عمومی در ایران پیش از باستان وجود داشته و بسیاری از اصول آن در شاهنامه فردوسی مطرح شده است.

در ادامه، دکتر مجتبی باری، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه نیز در سخنان خود بر لزوم وجود نهاد قضایی مستقل به عنوان ضامن حقوق ملت تأکید کرد و شاهنامه را به عنوان الگوی برجسته‌ای برای تعریف این ضرورت معرفی نمود.

همچنین استاد کاکا افشار، پژوهشگر و نویسنده کتاب ماتیکان هزار دادستان به بررسی نظام حقوقی دوران ساسانیان پرداخت و با اشاره به پذیرش شهادت زنان و تشکیل نهاد وکالت گفت: سنت‌های حقوقی ایران در آن دوران از غنای قابل توجهی برخوردار بوده و می‌تواند الهام‌بخش نظام‌های حقوقی معاصر باشد.

در بخش دیگری از این رویداد، دکتر شهرام طاهی، عضو پیشکسوت کانون وکلای مرکز، نیز بر ابعاد فرا ملی شاهنامه تأکید کرد و افزود: پیام‌های انسانی فردوسی فراتراز مرز‌ها و زمان‌هاست، او نخستین وکیل مدافع زبان و فرهنگ ایرانیان بوده است.

در بخش‌های دیگر همایش، پژوهشگران و وکلای دادگستری با ارائه مقالاتی به موضوعاتی همچون «حقوق اساسی ملت در شاهنامه»، «نهاد داوری و میانجی‌گری» و «مجازات و کیفر در متون حماسی» پرداختند و بر ارزش‌های حقوقی و فرهنگی این اثر جاویدان تأکید کردند.

همایش حقوق و شاهنامه نشان داد که ادبیات نه تنها منبع الهام، بلکه بستری جدی برای بازخوانی و تحلیل مفاهیم حقوقی است؛ بستری که می‌تواند به ارتقای نظام حقوقی و فرهنگی کشور یاری رساند و پیوند میان ادبیات کلاسیک ایران و دانش حقوق را تقویت کند.