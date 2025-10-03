پخش زنده
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری گفت: از شهر مراغه سه موکب در کربلای معلی به زائران سالار شهیدان خدمت رسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده در مراسم تجلیل از خادمان و خیران موکب بقیه الله این شهر افزود: مردم حسینی و شهید پرور مراغه دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)هستند و در امور مذهبی و خیریه در استان و کشور جزو پیشگامان هستند..
وی اضافه کرد: موکب داری کاری سخت، اما عاشقانه است و خادمان موکب، خالصانه و با تمام وجود برای رضایت خداوند تلاش میکنند چرا که به فرمایش معصومین (علیهم السلام) خدمت به زائران سیدالشهدا (علیه السلام) رضایت خداوند را در دنیا و آخرت به دنبال دارد.
امام جمعه مراغه افزود: یکی از ویژگیهای موکب بقیه الله تامین بخش زیادی از هزینههای آن توسط اعضای هیات امنای خود موکب است.
حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده گفت: این موکب در طول سال با تامین بستههای معیشتی، نوشت افزار و تامین هزینههای درمانی بیماران و امور خیریه مشارکت دارند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مراغه حجت الاسلام بهروز جعفری نیز در این مراسم گفت: در شهرستان مراغه ۱۲۰ موکب در مناسبتها ملی و مذهبی در شهر فعالیت دارند و سه موکب نیز به کربلا اعزام میشوند.