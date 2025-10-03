به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده در مراسم تجلیل از خادمان و خیران موکب بقیه الله این شهر افزود: مردم حسینی و شهید پرور مراغه دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)هستند و در امور مذهبی و خیریه در استان و کشور جزو پیشگامان هستند..

وی اضافه کرد: موکب داری کاری سخت، اما عاشقانه است و خادمان موکب، خالصانه و با تمام وجود برای رضایت خداوند تلاش می‌کنند چرا که به فرمایش معصومین (علیهم السلام) خدمت به زائران سیدالشهدا (علیه السلام) رضایت خداوند را در دنیا و آخرت به دنبال دارد.

امام جمعه مراغه افزود: یکی از ویژگی‌های موکب بقیه الله تامین بخش زیادی از هزینه‌های آن توسط اعضای هیات امنای خود موکب است.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده گفت: این موکب در طول سال با تامین بسته‌های معیشتی، نوشت افزار و تامین هزینه‌های درمانی بیماران و امور خیریه مشارکت دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مراغه حجت الاسلام بهروز جعفری نیز در این مراسم گفت: در شهرستان مراغه ۱۲۰ موکب در مناسبت‌ها ملی و مذهبی در شهر فعالیت دارند و سه موکب نیز به کربلا اعزام می‌شوند.