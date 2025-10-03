به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «دختر دال» با تصویرگری نوشین صادقیان و بازنویسی احمد اکبرپور از مجموعه کتاب‌های طوطی (انتشارات فاطمی) در رقابت با آثار برجسته جهانی، جایزه اصلی دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا (BIB ۲۰۲۵) را از آن خود کرد. این کتاب به نمایندگی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این رویداد حضور یافت و توانست افتخاری دیگر برای هنر ایران ثبت کند.

کانون پرورش فکری هر دوره با انتشار فراخوان و داوری داخلی، آثار برگزیده را به این مسابقه معرفی می‌کند. در این دوره نیز با همکاری شورای کتاب کودک و انجمن تصویرگران ایران، ۱۰ تصویرگر ایرانی به رقابت براتیسلاوا معرفی شدند که نوشین صادقیان موفق به کسب جایزه بزرگ شد.

صادقیان پیش‌تر جوایزی نظیر قلم طلایی دوسالانه بلگراد ۲۰۲۱ برای کتاب «درخت سیب و دیو»، جایزه جزیره طلایی کنکور نامی کره، و جایزه بزرگ جشنواره تصویرسازی آناناس چین در سال ۲۰۲۲ را دریافت کرده بود. همچنین، او در سال ۲۰۲۱ به‌عنوان یکی از برندگان نمایشگاه کتاب بولونیا ایتالیا معرفی شد و طراحی جلد کاتالوگ دوسالانه بلگراد را بر عهده داشت.

دوسالانه براتیسلاوا که از سال ۱۹۶۷ با حمایت یونسکو و زیر نظر دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) برگزار می‌شود، یکی از معتبرترین رویداد‌های جهانی تصویرگری کتاب کودک است. این جشنواره از ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در قلعه براتیسلاوا آغاز شده و تا ۲۱ دی ۱۴۰۴ ادامه دارد. در این دوره، هنرمندانی از سوئیس، چین، مکزیک، آفریقای جنوبی و کره جنوبی جایزه «سیب طلایی» و هنرمندانی از شیلی، سوئیس، برزیل، چین و اسلواکی جایزه «پلاک طلایی» را کسب کردند.

پیش‌تر نیز علیرضا گلدوزیان (۲۰۰۵) و حسن موسوی (۲۰۱۹) جایزه بزرگ این رویداد را برای ایران به ارمغان آورده بودند. همچنین، سحر ترهنده، متخصص ادبیات کودک، در این دوره به‌عنوان یکی از اعضای هیئت داوران حضور داشت.