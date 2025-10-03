فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تبریک هفته انتظامی و تأکید بر تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، اعلام کرد که فراجا با عدالت‌محوری، قانون‌مداری و مشارکت همگانی، ارتقاء سطح امنیت پایدار و افزایش احساس امنیت در جامعه را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت آغاز هفته انتظامی با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» اظهار کرد: «نیروی انتظامی یکی از ستون‌های استوار امنیت در کشور است و در راستای تحقق پلیس در تراز انقلاب اسلامی، توانسته‌ایم سطح خدمتگزاری و انجام وظیفه را ارتقاء دهیم و با افتخار آسایش خود را فدای آرامش مردم غیرتمند، ولایی و شهیدپرور کنیم.»

وی عدالت‌محوری، کیفی‌گرایی، قانون‌مداری، نوآوری و خلاقیت را از مهم‌ترین سیاست‌های فراجا در طول هفته انتظامی امسال دانست و افزود: «توسعه امنیت پایدار و ارتقاء احساس امنیت از اولویت‌های اصلی فراجا در خدمت‌رسانی به مردم شریف و عزیز است.»

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با نثار صلوات به ارواح طیبه شهیدان به‌ویژه شهدای عرصه نظم و امنیت اجتماعی، خاطرنشان کرد: «همکاران جهادی و ولایی ما در سراسر کشور با عزمی راسخ و اراده‌ای استوار، ضمن تجدید بیعت با امام خمینی (ره) و فرمانده معظم کل قوا (مد ظله العالی)، اجازه نخواهند داد بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مزدوران آنان خواب آشفته و توهمات بی‌اساس خود را به واقعیت تبدیل کنند.»