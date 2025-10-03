نماینده ولی فقیه در استان گفت : پرونده سیاه جنایتکار آمریکا در افغانستان شاهد این ادعاست و ملت افغانستان به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت الاسلام علیدادی سلیمانی همچنین سالروز وفات حضرت معصومه را تسلیت گفت و به برکت حضور تاریخی ایشان در ایران اشاره کرد و گفت: مشیت الهی این نبود که بتواند برادر گرامی خود حضرت امام رضا را دیدار کند اما با حضور حضرت معصومه س قم مرکزیت خود را در نشر و گسترش فرهنگ دینی و اسلامی به محوریت اهل بیت به جهان عرضه می‌کند

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها و اسرائیل ماه‌ها مشغول جنایت در غزه هستند افزود :حق وتو ظالمانه آمریکا راه را بر هر اقدامی بسته است و پرونده سیاه جنایتکار آمریکا در افغانستان شاهد این ادعاست و ملت افغانستان به پیروزی رسید.

وی همچنین روز روستا و عشایر را به روستاییان تبریک گفت : امیدواریم که دولت رسیدگی جدی‌تری به روستاها و عشایر داشته باشد..

وی همچنین روز نیروی انتظامی را بر فداکاران این عرصه تبریک گفت و افزود :نیروی انتظامی امنیت داخلی کشور را عهده دارند که این امنیت مرهون زحمات آنهاست

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت :این حرکت ناجوانمردانه کشورهای اروپایی فقط با هوشمندی و بی‌اعتنایی به آن است که میتوانیم اثر آن را خنثی کنیم و از بین ببریم

